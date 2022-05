Yuri de Souza Fontes completaria 25 anos em junho - Reprodução/ Arquivo pessoal

Publicado 16/05/2022 14:57

Rio - Amigos de um motoboy morto ao meio-dia de domingo (15) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, organizam um protesto para as 16h desta segunda-feira (16) em frente ao Shopping Metropolitano, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Yuri de Souza Fontes, de 24 anos, realizava uma entrega pela plataforma iFood quando sofreu um acidente. Familiares pedem justiça.

O incidente foi em frente à uma cabine policial. Segundo os familiares, ao chegarem ao local, um policial militar afirmou que ele teria escorregado e caído sozinho. Os agentes também teriam dito à família que não houve testemunha. Mas a versão é contestada, uma pessoa diz que Yuri foi atropelado por um Fusion preto, que teria deixado o local. "A gente está querendo uma resposta da polícia para tentar identificar o motorista para que não saia impune", afirmou o irmão do motoboy, Yago Fontes.

Os familiares também afirmam que a queda espontânea não teria tido força o suficiente para quebrar o capacete e fraturar a cabeça do motociclista.

O corpo de Yuri está no IML do Centro para reconhecimento e o enterro deve acontecer na terça-feira (17). O irmão conta que Yuri começou a trabalhar como motorista de aplicativo no início da pandemia. Antes, ele trabalhava em uma fábrica de bolo. Yuri planejava comprar um carro. "Queria melhorar de vida", diz o Yago. O jovem completaria 25 anos em junho. Ele morava com a mãe, a irmã gêmea e Yago em Sepetiba, Zona Oeste do Rio. "Ele saía todo dia para rodar na Barra, porque o aplicativo não pega onde a gente mora e voltava só de madrugada", conta o irmão.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, no domingo (15/05), policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram verificar ocorrência na Avenida Abelardo Bueno, altura de Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde ocorreu um acidente de trânsito. Uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava no endereço indicado e constatou o óbito de uma pessoa. A perícia foi acionada ao local e a ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP.