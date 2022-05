Piscina do Colégio Estadual Luiz Carlos da Vila - Ernesto Carriço / Divulgação

Publicado 16/05/2022 21:34

Rio - As vagas para as aulas no Complexo Esportivo de Manguinhos e Jacarezinho, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, já estão quase esgotadas. Em menos de uma semana, 70% das oportunidades já foram preenchidas. Agora, restam apenas 1.110 vagas para as atividades. Crianças a partir de 6 anos já podem participar das aulas de natação. Para a hidroginástica, as matrículas estão abertas para moradores a partir de 15 anos, incluindo adultos e idosos.

"É uma alegria ver que os serviços proporcionados pelo programa Cidade Integrada estão sendo recebidos com empolgação pelos moradores do Jacarezinho e de Manguinhos. Temos certeza que o complexo esportivo será uma grande oportunidade para crianças e jovens desenvolverem suas aptidões e terem novas perspectivas para o futuro, além de qualidade de vida para toda a população, inclusive os idosos", comemorou o governador Cláudio Castro.

O professor de Educação Física André Luiz Feital é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e comandará as aulas de natação do Complexo Esportivo. As atividades ocorrerão no período da tarde e atenderá moradores entre 6 e 17 anos. André acredita que da piscina do Complexo possam surgir novos nomes do esporte:

"Esse momento inicial será uma fase de adaptação, mas temos a intenção de encaminhar os alunos que se destacarem para os clubes competitivos. Será a chance desses jovens enxergarem o esporte como futuro, além de agregarem para a própria vida um valor social que só o esporte oferece", avaliou o professor.

O coordenador geral do projeto, Wallace Gomes de Moraes, esclareceu que, além dos professores, o programa contará com outros profissionais capacitados, como técnicos de enfermagem, que irão aferir a pressão arterial dos alunos idosos. Wallace comentou sobre a importância do esporte na vida dos moradores do Jacarezinho e Manguinhos:

"Nós acreditamos no esporte como ferramenta de socialização e os moradores perceberam a importância desse projeto como oportunidade de terem um possível futuro no esporte. Será uma melhoria nas condições sociais da população, pois é direito do cidadão ter atividade física para que se enxergue um novo horizonte", concluiu.

O Complexo Esportivo do Jacarezinho e Manguinhos faz parte do Programa Cidade Integrada e foi reinaugurado pelo governador Claudio Castro no último sábado (14/5), junto a uma série de projetos e equipamentos que também fazem parte do programa.

No Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila, que passou por reformas em toda a estrutura, foram entregues as obras da piscina e da quadra poliesportiva. Os moradores também ganharam duas Casas do Trabalhador, um Complexo Esportivo e dois Centros de Referência da Juventude (CRJs). Essa é a primeira fase de entregas do Cidade Integrada nas comunidades.