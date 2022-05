Miliciano Leleo posa com boné de grife, edição limitada, avaliado em R$2.300 - Divulgação

Miliciano Leleo posa com boné de grife, edição limitada, avaliado em R$2.300Divulgação

Publicado 17/05/2022 22:37

Rio - Uma ação da Polícia Civil no Morro do Fubá, em Cascadura, na tarde desta terça-feira, terminou com dois milicianos mortos e dois fuzis apreendidos. Durante a operação conjunta da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), segundo moradores, algumas casas foram revistadas pelos policiais.

De acordo com informações de policiais, os dois mortos seriam atuantes na milícia da região. Ambos atuariam como seguranças do miliciano Leonardo Luccas Pereira, o Leléo, que está foragido. Na ação desta terça-feira, Leléo não foi encontrado pelos policiais.

Depois da prisão de Edmilson Menezes, o Macaquinho, Leléo ficou sozinho na liderança da milícia dos bairros de Campinho, Quintino, Cascadura, Tanque, Praça Seca e passou a ser o principal procurado da região.