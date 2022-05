Material apreendido em ação do Procon em Madureira - Foto: Divulgação / Procon

Publicado 17/05/2022 20:11

Rio - Quatro clínicas de estética foram interditadas, nesta terça-feira, 17, em ação de fiscalização do Procon Estadual do Rio de Janeiro e da Delegacia do Consumidor, em Madureira, Zona Norte. Na operação, duas pessoas foram presas em flagrante e uma foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimento. Não há identificação das identidades.

Procedimentos estéticos feitos sem autorização, itens vencidos e sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram flagrados nas clínicas. Em uma delas, esteticistas faziam ozonioterapia ao mesmo tempo que um profissional não autorizado injetava enzimas em clientes. Três dos locais não apresentaram certificado de responsável técnico.

"Realizar procedimento estético sem autorização ou fazer uso de substâncias que não são autorizadas pela Anvisa colocam em risco a vida e saúde do consumidor. As ações conjuntas são muito importantes para coibir esse tipo de prática irregular", afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Um das clínicas ainda tinha uma máquina de bronzeamento artificial, o que é proibido. O aparelho e os itens usados no procedimento foram apreendidos pelos agentes da Decon.

A ausência de alvará de funcionamento e irregularidades sanitárias também foram encontradas na ação. Os órgãos serão oficiados pelo Procon para adotar as medidas cabíveis.