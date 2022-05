Helicóptero foi alvo de tiros enquanto sobrevoava Vila Cruzeiro - Reprodução

Publicado 17/05/2022 19:36

Rio - Um helicóptero foi alvo de tiros enquanto sobrevoava a comunidade Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na tarde desta terça-feira (17). Pelas redes sociais, um vídeo mostra a imagem da aeronave passando pela região enquanto bandidos faziam os disparos.

Tiroteio na Vila cruzeiro, no Complexo da Penha.



Créditos: Reprodução/Twitter pic.twitter.com/9O4dGBcbXN — Jornal O Dia (@jornalodia) May 17, 2022

Na imagem que circula pela internet, enquanto o helicóptero sobrevoa a área, é possível escutar alguém dizendo: “Se passar na reta vai tomar hein. (...) derruba, derruba, derruba”.Nas redes sociais, há comentários que criticam a pessoa que narra a imagem: “Depois a polícia mata, aí vão colocar a culpa no estado, dizer que o estado é genocida e vão fazer drama dizendo ser inocente, que nunca fez nada de errado. vai entender KKK”, disse um internauta.“Aí derrubam um helicóptero desse, aí entra um exército aí e mata um monte, o foda que morre muito inocente. Não vejo graça nisso”, escreveu outra pessoa.De acordo com moradores, no momento dos disparos, comerciantes da localidade chegaram a fechar as portas. Também por rede social, houve quem se mostrou preocupado: “Os caras chamam operação para comunidade de bobeira, quem se lasca é o morador”.Os tiros teriam terminado logo após a passagem do helicóptero. Não há informações de feridos. A Polícia Militar informou que segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), até o momento, não há confronto envolvendo policiais militares na região. A Polícia Civil também nega uso de helicóptero na região.