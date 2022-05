Novo coronavírus - Masum Ali - Pixabay - Creative Commons

Publicado 17/05/2022 19:16

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira (17), 2.167.859 casos confirmados e 73.717 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.297 novos casos e 74 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,40%.



Entre os casos confirmados, 2.088.627 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 24,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 19,6%.