Rio - O clima voltou a ficar tenso no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, no fim da tarde desta terça-feira. A comunidade está no sétimo dia consecutivo de confronto entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que dominam a região, e criminosos do Comando Vermelho (CV) do Morro do São João, no Engenho Novo.

Por volta das 17h, a plataforma Onde Tem Tiro registrou um tiroteio na localidade. Moradores também voltaram a compartilhar o medo de sair de casa. A Polícia Militar informou que a corporação está com um reforço amplo na região da Comunidade do Morro dos Macacos e São João. Equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), do 6º BPM (Tijuca) e do 3º BPM (Méier) estão nos acessos às comunidades e intensificaram as abordagens a pessoas e veículos.

Homens do Comando de Operações Especiais (COE) também estão sendo agindo na região, inclusive na área de mata que interliga as comunidades.

Segundo a PM, desde setembro do ano passado as UPPs Macacos e São João prenderam mais de 50 pessoas em operações e policiamento diário. Também foram apreendidas 13 armas. "Além de realizarem ações em flagrante, os policiais realizam o mapeamento das comunidades e atuam atentos à movimentação articulada dos criminosos locais, colhendo informações importantes para o trabalho integrado com as delegacias da região", disse em nota a corporação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os alunos que estudam nessa região estão realizando suas atividades escolares de maneira remota. A medida de segurança acionou os protocolos do Acesso Mais Seguro, para garantir a segurança dos alunos e funcionários das unidades. Ao todo, 2.135 alunos foram afetados com a suspensão das aulas.

A Clínica da Família Recanto do Trovador e o Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella voltaram a funcionar normalmente nesta terça-feira, depois de dias atuando somente em atividades internas, sem atendimento ao público.