Movimento dos policiais em mais um dia de operação no Morro dos Macacos - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 17/05/2022 09:46 | Atualizado 17/05/2022 13:15

Rio - A guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) do Morro do São João, no Engenho Novo, e os rivais do Terceiro Comando Puro (TCP) que dominam o Morro dos Macacos, em Vila Isabel, entrou no sétimo dia consecutivo, nesta terça-feira (17). Devido à situação instável, nove escolas que atuam na comunidade seguem fechadas.

A Polícia Militar informou que o policiamento segue sendo reforçado em toda a comunidade e, nesta terça, até o momento, não houve ocorrências registradas. De acordo com reportagem do Bom Dia Rio, da TV Globo, a polícia teria identificado quase 500 suspeitos de ter ligação com o tráfico de drogas no Morro dos Macacos.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os alunos estão realizando suas atividades escolares de maneira remota. A medida de segurança acionou os protocolos do Acesso Mais Seguro, para garantir a segurança dos alunos e funcionários das unidades. Ao todo, 2.135 alunos foram afetados com a suspensão das aulas.

A Clínica da Família Recanto do Trovador e o Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella voltaram a funcionar normalmente, depois de dias atuando somente em atividades internas, sem atendimento ao público.

Desde a última quarta-feira (11), criminosos disputam o comando do tráfico de drogas na comunidade que, atualmente, pertence aos traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP). No sábado, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizou uma operação na comunidade, mas no domingo, como a polícia não esteve presente reforçando a segurança no local, as facções criminosas voltaram a se enfrentar durante a noite.

O reforço acontece com o apoio de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), batalhões de áreas próximas, Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e demais unidades do Comando de Operações Especiais (COE). Ainda não há informações sobre a tomada de território.

Nas redes sociais, moradores relatam o medo dos intensos tiroteios que vem ocorrendo na comunidade e como a guerra atrapalha a vida de quem vive na região, principalmente os alunos das escolas que funcionam no Morro dos Macacos.

Vários "bandidos de internet comemorando a invsão ao Morro dos Macacos, guerra que está acontecendo a 6° dia seguidos. Só a gente que mora aq sabemos o sofrimento que está sendo, 6 dias seguidos sem aulas, nossas crianças sem estudarem, 6 dias não podendo ficar na rua pq a + — JVᶠᶠᶜ (@iamjoaovictor) May 16, 2022