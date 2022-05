Publicado 18/05/2022 00:00

Prefeituras e governo do estado devem ver de perto o plano de regularização fundiária desenvolvido pela UFF, que levará projeto urbanístico com água, luz e esgoto a três mil famílias de comunidades carentes, iniciando um processo para reduzir as desigualdades. Parabéns aos envolvidos.

O frio intenso chegou e hospitais públicos e particulares já sentem o crescimento de procura e internações por casos de síndrome respiratória aguda em crianças. Especialistas reforçam a necessidade de as famílias vacinarem as crianças contra a gripe, disponível nos postos de saúde.