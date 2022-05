Morro dos Macacos, em Vila Isabel, tem mais um dia de tiroteio entre facções rivais - Reprodução

Morro dos Macacos, em Vila Isabel, tem mais um dia de tiroteio entre facções rivaisReprodução

Publicado 16/05/2022 09:00

Rio - Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, voltaram a relatar medo durante o sexto dia de confronto entre criminosos na madrugada desta segunda-feira. Por conta disso, nove escolas municipais e duas unidades de saúde estão fechadas. Traficantes do Comando Vermelho (CV) do Morro do São João, no Engenho Novo, atacam desde a última quarta-feira (11) os rivais do Terceiro Comando Puro (TCP) que dominam a comunidade

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os alunos estão realizando atividades de maneira remota. A medida de segurança seguiu o protocolo previsto e teve o objetivo de não expor funcionários e estudantes aos riscos. A pasta não informou quais escolas e a quantidade de alunos afetados.

Além das escolas, a Clínica da Família Recanto do Trovador e o posto de saúde Maria Augusta Estrella estão funcionando apenas com atividades internas, ou seja, sem atendimento ao público.

Nas redes sociais, os moradores relatam medo. "Muito tiro e infelizmente quem sofre são os moradores", lamentou um. "Aqui em Vila Isabel vendo o eclipse e do nada se ouve um tiroteio absurdo vindo do Morro dos Macacos", relatou outro.

Na última sexta-feira (13), os moradores disseram que a facção que controla o Morro de São João, no Engenho Novo, tenta tomar o Macacos, e por isso, estão escondidos na mata da comunidade. Na quinta-feira (12), o catador Eduardo da Cruz Guimarães, o MC Dallas, de 28 anos, foi baleado e morreu à espera de socorro . As informações são que ele havia saído da residência de um amigo para voltar para casa dele no alto da comunidade. No caminho, teria encontrado os traficantes que invadiram o Morro dos Macacos e foi baleado.

Em nota, a PM informou que a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) segue atuando de forma permanente no Morro dos Macacos e São João, na Zona Norte, e também reforçando o policiamento nos acessos às duas comunidades. As ações acontecem com o apoio de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), batalhões de áreas próximas, Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e demais unidades do Comando de Operações Especiais (COE).



"Desde a semana passada, a CPP vem coordenando operações para localizar possíveis esconderijos e prender criminosos de facções rivais que vêm promovendo ataques a uma das comunidades em disputa pelo tráfico de drogas. O policiamento intensificado prioriza a segurança dos moradores das duas regiões, que são próximas geograficamente e rodeadas por áreas de mata, o que contribui para a movimentação dos suspeitos", disse a PM.

De acordo com a corporação, desde setembro, as UPPs Macacos e São João prenderam mais de 50 pessoas em operações e policiamento diário. Também foram apreendidas 13 armas. Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) confirmaram o tiroteio no Morro dos Macacos, na noite deste domingo, entre traficantes rivais.