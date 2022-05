Comandante-geral dos Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, determinou a suspensão imediata do porte e posse de armas do militar - Reprodução

Publicado 16/05/2022 21:18

Rio - O atendente do McDonald's da Taquara, na Zona Oeste, que foi agredido e baleado por um bombeiro após uma discussão, prestou depoimento à Polícia Civil nesta segunda-feira (16). Ainda internado, Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, conforme mostrou o RJTV, da TV Globo, contou como foi o encontro dele com o sargento Paulo César Albuquerque, o autor do disparo. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Ângelo Lage, 32ª DP (Taquara), disse que o tiro foi à queima-roupa.

Em declaração à TV Globo e confirmadas ao DIA, o delegado disse ainda que o tiro causou uma lesão na coluna que afetou o movimento das pernas da vítima, atingida na barriga há oito dias. "Ficou bem claro pra gente que realmente o tiro foi à queima-roupa. Ele tem uma lesão de queimadura na pele. Inclusive um fato novo é que o pedaço do projétil acertou a coluna dele também e ele está com uma lesão na coluna que está afetando o movimento das pernas dele", disse o delegado durante a entrevista.

De acordo com amigos da vítima, o homem fez um pedido no drive-thru da unidade e no momento em que foi pegar o seu pedido, já no fim do atendimento, disse que tinha um cupom de desconto. Mateus tentou explicar ao cliente que a informação deveria ter sido dada no início do pedido.