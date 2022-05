Prefeitura de Magé asfalta parte da linha férrea durante Operação Tapa-Buraco - Reprodução / Redes Sociais

Prefeitura de Magé asfalta parte da linha férrea durante Operação Tapa-Buraco Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/05/2022 18:56

Rio - A SuperVia precisou interromper a circulação dos trens na extensão Guapimirim devido à instalação indevida de uma camada de asfalto sobre a linha férrea nas proximidades da estação Suruí, na tarde desta segunda-feira. A situação inusitada chamou a atenção dos moradores da região, além de prejudicar o serviço ferroviário, que ficou paralisado das 15h às 16h30. A operação já está normalizada.



Parabéns Prefeitura de Magé!



Asfaltaram a linha de trem em Suruí.



ISSO MESMO!



ASFALTARAM A LINHA DE TREM!



Governando com Amor! pic.twitter.com/AEF78RE9Hs — furtado (@tiagobotini) May 16, 2022

Segundo a Prefeitura de Magé, a falha foi do encarregado de asfalto da Operação Tapa-Buraco que estava acontecendo no local. Esse profissional foi identificado e afastado das funções. A SuperVia também informou que quando soube do fato, uma equipe da concessionária foi ao local para a retirada do material e liberação da via, mas os próprios moradores da região já haviam retirado o asfalto. A equipe da SuperVia fez a vistoria do local e liberou a circulação.

Por meio de nota, a concessionário disse "considerar o asfaltamento da linha férrea um grave risco à operação dos trens e, consequentemente, à integridade de clientes e colaboradores, além de impactar negativamente na operação com a necessidade de paralisação temporária das viagens".

Questionada, a prefeitura ainda não comentou sobre informação de que teriam sido os próprios moradores a retirar o asfalto. Em nota, o órgão se desculpou com a população de Suruí e garantiu que situações como essa não se repetirão. Disse ainda que se tratou de um caso isolado. "A Secretaria de Infraestrutura realizou mais de 400 operações como essa em 2021 e todas com sucesso. O tráfego de trens foi restabelecido imediatamente", completou a prefeitura.