Criminosos ameaçavam adolescentes que estudam em escolas de Madureira Divulgação

Publicado 16/05/2022 18:41 | Atualizado 16/05/2022 18:48

Rio - Dois criminosos suspeitos de ameaçar e extorquir estudantes em Madureira, na Zona Norte, foram presos por policiais civis, nesta segunda-feira (16). Rafael Martins Gomes, conhecido como "Orelha", de 40 anos, e Rafael Melo Raimundo, de 34, se passavam por traficantes do Morro da Serrinha para abordar jovens e adolescentes com a acusação de que eles se pareciam com membros do tráfico jurados de morte. Ameaçadas pela dupla que se dizia armada, as vítimas acabavam entregando seus pertences. Os criminosos, então, passavam a extorquir os pais das vítimas.

De acordo com agentes da 29ª DP (Madureira), ambos diziam às vítimas que a aparência delas batia com a descrição dada pelo tráfico da Serrinha de um ex-membro que teria roubado armas do grupo. A dupla ameaçava matar os jovens se eles não entregassem os pertences. Com os celulares das vítimas, eles também pediam dinheiro aos familiares dos adolescentes.



Os criminosos exigiam que a quantia fosse transferida para a conta da vítima e, com este, compareciam a um caixa eletrônico para sacar o dinheiro. Segundo os investigadores, um dos bandidos já havia sido reconhecido por fotografia em quatro casos diferentes. Eles foram encontrados sob o Viaduto Negrão de Lima, no momento em que extorquiam um estudante de 16 anos.

O flagrante aconteceu enquanto a dupla ameaçava, usando o celular da vítima, o pai do adolescente a depositar uma quantia em dinheiro na conta bancária do próprio filho. Inicialmente, eles exigiram a quantia de R$ 5 mil, mas o pai da vítima dizia ter R$ 2 mil, que estava reservado para quitar o aluguel de sua moradia.



Após a prisão em flagrante, os dois criminosos foram levados para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerão à disposição da Justiça.