Publicado 17/05/2022 00:00

A semana terminou com escolas fechadas por conta da violência e começa da mesma forma. Só no Morro dos Macacos, são 9 escolas fechadas e as duas unidades de saúde sem atendimento ao público. Enquanto a educação não for prioridade, a violência não cessará.



O Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, realizado pelo Observatório Nacional da Indústria, mostrou como haverá postos sem qualificação adequada nos próximos anos. O mercado de tecnologia já sente esse apagão. É fundamental que a rede pública de ensino mude e profissionalize os jovens na realidade do mercado. Na verdade, já passou da hora.