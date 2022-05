Grande quantidade de drogas é apreendida em Nilópolis - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Publicado 16/05/2022 20:55 | Atualizado 16/05/2022 20:56

Rio - Um homem foi preso, nesta segunda-feira, com grande quantidade de drogas em Nilópolis, Baixada Fluminense. Com ele, os policiais apreenderam 480 tabletes de maconha, 250 de crack, 70 de cocaína e 29 de skank. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) patrulhavam o bairro Cabral quando notaram um homem fugindo em uma motocicleta. Após alcançarem o suspeito na Rua Coronel França Leite, os PMs apreenderam as drogas e a motocicleta. A ocorrência foi encaminhada para a 57ª DP.