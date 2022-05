Pais de Kathlen Romeu antes de entrarem na audiência - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 16/05/2022 18:18 | Atualizado 16/05/2022 19:34



Rio - Por conta da falta de uma testemunha de defesa dos PMs envolvidos na morte da jovem Kathlen Romeu, a audiência foi adiada novamente depois da oitiva dos pais da vítima, segundo o procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, Rodrigo Mondego. A nova data para acontecer a audiência está marcada para o dia 27 de junho. Em seguida será aberto um prazo para a defesa [dos PMs] apresentar as provas, e, por último, os cinco réus serão interrogados.

"Essa audiência é muito importante porque é um pontapé inicial, mas é secundária. O crime até agora não foi denunciado pelo Ministério Público. Essa é a sede da família, dos amigos e dos cidadãos do bem", desabafou Jaqueline Oliveira, mãe de Kathlen.

O MP ressaltou que aguarda o envio do inquérito policial pela Delegacia de Homicídios. Já a Polícia Civil informou que o documento está "em fase de conclusão".

Esta é a segunda vez que a audiência é adiada. No primeiro momento, segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), o sorteio para o Conselho de Sentença havia sido feito considerando que todos os réus eram soldados ou sargentos da PM, quando na verdade um deles é capitão. Como o conselho precisa ser formado por policiais com patentes superiores às dos réus, o tribunal fez um novo sorteio e a audiência aconteceria nesta segunda-feira (16).



"Mais tempo sem respostas, mais sofrimento para a família. É um massacre o que o estado está fazendo com a família dela", afirmou Mondego.