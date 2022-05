Aline Martins Cunha foi atingida por um galho em frente ao Hospital Federal dos Servidores do Estado - Reprodução Internet

Aline Martins Cunha foi atingida por um galho em frente ao Hospital Federal dos Servidores do EstadoReprodução Internet

Publicado 17/05/2022 07:10

fotogaleria Rio - A ambulante Aline Martins Cunha, de 38 anos, está internada em estado grave após ter sido atingida por um galho de uma árvore que caiu durante o temporal desta segunda-feira . O caso aconteceu em frente ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, no bairro da Saúde, na Zona Central do Rio, onde a mulher trabalhava vendendo bolos e cafés há quatros anos.

Aline desmontava sua barraca quando parte de uma árvore desabou sobre ela. De acordo com familiares, a comerciante foi internada no CTI do próprio hospital e está em coma induzido desde então. Ela teve fraturas na oitava vértebra, na base craniana, nas costelas, perfurou o pulmão e estava sem os movimentos do tórax para baixo.

Outro caso

Também nesta segunda, Eliezer da Silva, de 65 anos, caiu da ciclovia da Avenida Niemeyer, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. O idoso tombou sobre as pedras e foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde está internado e seu quadro de saúde é estável.

Chuva de granizo

Uma chuva de granizo atingiu, na tarde desta segunda-feira, diversos bairros da Zona Norte do Rio . Nas redes sociais, moradores do Grajaú, Vila Isabel e da Tijuca mostraram as consequências do temporal na região. No Twitter, algumas pessoas também ficaram surpresas com o forte volume de água. Além disso, ainda há registros de bolsões d'água, alagamentos, quedas de árvores e falta de luz.

Moradores do Grajaú, na Zona Norte da cidade, registram chuva de granizo na tarde desta segunda-feira (16).



Crédito: Arquivo Pessoal#ODia pic.twitter.com/hA2fymh4jf — Jornal O Dia (@jornalodia) May 16, 2022

Por volta das 15h40 moradores de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana, também informaram que a chuva de granizo chegou por lá. "Gente, anos que não vejo chuva de granizo. Chocado. Niterói tem cada coisa", escreveu um internauta. "Chovendo granizo aqui em São Gonçalo e meu prédio todo tá sem luz", disse uma seguidora.

O Município do Rio permanece em Estágio de Mobilização. Pelo menos 10 árvores caíram, e bolsões d’água se formaram em 12 pontos.

Previsão para os próximos dias

Nesta terça-feira, o tempo quase não muda. Haverá sol entre nuvens com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 19ºC e a máxima de 24ºC.

Na quarta-feira, há uma mudança brusca. O dia promete ter névoa e de noite haverá bastante nuvem no céu. Os termômetros marcarão 15ºC de mínima e 23ºC de máxima. Na quinta-feira (19), haverá sol entre nuvens e não chove. A temperatura máxima, entretanto, será de 22ºC, já a mínima será de 12ºC.

Já na sexta-feira, chove rápido durante o dia e à noite. Os termômetros irão marcar 14ºC de mínima e 22ºC de máxima.