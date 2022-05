Moradores da Tijuca registram chuva de granizo na região - Twitter / Divulgação

Moradores da Tijuca registram chuva de granizo na regiãoTwitter / Divulgação

Publicado 16/05/2022 15:37 | Atualizado 16/05/2022 16:53

Rio - Uma chuva de granizo atingiu, na tarde desta segunda-feira (16), diversos bairros da Zona Norte do Rio. Nas redes sociais, moradores do Grajaú, Vila Isabel e da Tijuca mostraram as consequências do temporal na região. No Twitter, algumas pessoas também ficaram surpresas com o forte volume de água. Além disso, ainda há registros de bolsões d'água, alagamentos, quedas de árvores e falta de luz.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma árvore caiu na Rua Geminiano Góis, no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá. Também houve queda de árvore nas ruas Araújo Lima, e também na Rua Dona Maria, ambas em Vila Isabel. Há também registros de quedas de árvores na Praça Saenz Peña, na Tijuca e na Avenida Presidente Vargas, na altura da Praça da República, no Centro. Equipes da prefeitura estão no local.

Por volta das 15h40 moradores de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana, também informaram que a chuva de granizo chegou por lá. "Gente, anos que não vejo chuva de granizo. Chocado. Niterói tem cada coisa", escreveu um internauta. "Chovendo granizo aqui em São Gonçalo e meu prédio todo tá sem luz", disse uma seguidora.

Moradores do Grajaú, na Zona Norte da cidade, registram chuva de granizo na tarde desta segunda-feira (16).



Crédito: Arquivo Pessoal#ODia pic.twitter.com/hA2fymh4jf — Jornal O Dia (@jornalodia) May 16, 2022

"Simplesmente está chovendo granizo no meu Grajaú. O que está acontecendo? O fim do mundo está próximo", postou um rapaz. "Aguardando faltar luz no Grajaú, questãoo de tempo. Àgua e granizo já estão caindo", relatou uma mulher. "Vivi pra ver chover granizo em Vila Isabel", afirmou outro.

"Chuva de granizo na Tijuca. Raios, ventania...veio violenta e rápida. Mal via o outro lado da rua por 5 minutos", disse uma moradora.

Vale lembrar que o município entrou em estágio de mobilização nesta tarde devido à previsão de chuva moderada, podendo ser ocasionalmente forte nas próximas horas.

Bolsões d'água

Por causa da forte chuva que atinge o Rio, diversos bairros sofrem com bolsões d'água. Há um bolsão na Rua Haddock Lobo, na Tijuca, altura da Rua Engenheiro Abel; na Rua Ibituruna, na altura da Rua Moraes e Silva, no bairro do Maracanã. Houve também registro de bolsão na Rua do Catete, próximom a Rua Silveira Martins, no bairro do Catete.

Ainda segundo o COR, a Rua Felipe Cardoso, em Santa Cruz, sentido Guaratiba, também está prejudicada por conta da chuva. Na Rua Francisco Eugênio, em São Cristóvão, foi registrado bolsão d'água.