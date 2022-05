Passageiros do BRT atingido precisaram passar para outro articuldo - Divulgação

Passageiros do BRT atingido precisaram passar para outro articuldoDivulgação

Publicado 16/05/2022 16:59 | Atualizado 16/05/2022 17:00

Rio - Um carro bateu em um BRT do corredor Transcarioca, na tarde desta segunda-feira, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. O veículo teria realizado uma conversão proibida e acabou atingido pelo articulado da linha 46 (Penha x Alvorada Expresso), no sentido Barra da Tijuca. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ninguém se feriu.

Segundo a MOBI-Rio, os passageiros que estavam no BRT precisaram aguardar outro articulado para seguir viagem. A empresa afirma ainda que só este ano foram registrados 66 acidentes com BRTs decorrentes de conversão proibida, avanço de sinal e invasão da pista exclusiva.



Carro foi atingido na parte traseira quando fazia conversão proibida Divulgação

Já em 2021, foram 178, causando um prejuízo de mais de R$ 120 mil com reparos das avarias. Em cada acidente desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação.