A blogueira Anna Carolina de Sousa SantosDivulgação

Publicado 16/05/2022 15:10

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), por meio da 1ª Vara Criminal Especializada do Rio, declinou da competência de denunciar a quadrilha das blogueiras, grupo acusado de aplicar golpes de cartão de crédito . Na decisão, o juiz Marcello Rubioli escreveu que "apurou-se que trata-se da organização criminosa maior que estava sendo processada anteriormente em Santa Catarina".

Sendo assim, o processo passa a tramitar em Santa Catarina e não mais pela Justiça do Rio. Até o momento, o caso já teve duas audiências no Rio e se encontrava em fase de conclusão pelo juiz Marcello Rubioli, que era responsável pelo processo.

No início de maio, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) já havia informado que estava analisando se iria sugerir ao TJ o envio do caso das "blogueiras golpistas" para Florianópolis, em Santa Catarina , pelo mesmo motivo que fez o TJRJ tomar a decisão.

Yasmin Navarro Junior, de 25 anos, e as blogueiras Ana Carolina de Sousa Santos, de 32 anos, Mariana Serrano de Oliveira, de 27, Gabriela Silva Vieira, de 20 e Rayane Silva Sousa, de 28 anos, foram presas em flagrante no dia 7 de julho do ano passado.

O grupo foi capturado em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. No local, a polícia afirma que elas mantinham um 'central de telemarketing' montada para aplicar golpes em idosos, que eram convencidos a entregarem dados em cartões de crédito diante da falsa informação de que haviam sido clonados.