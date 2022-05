Blogueiras golpistas - Polícia Civil / Divulgação

Blogueiras golpistasPolícia Civil / Divulgação

Publicado 06/05/2022 20:53

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) está analisando se vai mandar o caso das "blogueiras golpistas" para Florianópolis, em Santa Catarina. Procurado pelo DIA, o órgão afirmou que "o magistrado analisa a alegada prevenção do Juízo em Florianópolis". Isso porquê a polícia teria alertado a Justiça catarinense primeiro sobre o grupo que atua no estado.

"Considerando-se que o Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis tornou-se prevento ao deferir as medidas cautelares, em momento anterior ao oferecimento da denúncia perante a 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro, requer o Ministério Público o declínio dos autos por flagrante conexão", diz um trecho do documento assinado pelo promotor Luís Augusto Soares de Andrade.

Vale lembrar que o caso já teve duas audiências no Rio e se encontra em fase de conclusão pelo juiz Marcello Rubioli, responsável pelo processo.



Yasmin Navarro Junior, de 25 anos e as blogueiras Ana Carolina de Sousa Santos, de 32 anos, Mariana Serrano de Oliveira, de 27, Gabriela Silva Vieira, de 20 e Rayane Silva Sousa, de 28 anos, foram presas em flagrante no dia 7 de julho do ano passado.

O grupo foi capturado em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes , na Zona Oeste do Rio. No local, a polícia afirma que elas mantinham um 'central de telemarketing' montada para aplicar golpes em idosos, que eram convencidos a entregarem dados em cartões de crédito diante da falsa informação de que haviam sido clonados.

Segundo as investigações, o bando utilizava softwares que sequestram as ligações das vítimas que tentavam entrar em contato com as centrais de cartões de créditos dos bancos para os telefones das acusadas e copiavam os números digitados pelas vítimas.

Com todos os dados e o cartão das vítimas em mãos, elas faziam compras, saques em contas bancárias e até empréstimos. Na ação, laptops, celulares, anotações e máquinas de cartão de crédito para a análise da investigação.