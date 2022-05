Ônibus colidiu com um poste depois de se chocar com um carro - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/05/2022 18:34 | Atualizado 06/05/2022 18:39

Rio - Um ônibus da linha 908 (Bonsucesso-Guadalupe) bateu em um poste, na tarde desta sexta-feira (6), no sentido Pavuna da Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, na altura de Inhaúma, Zona Norte do Rio, durante uma tentativa de assalto ao coletivo. Um homem, não identificado, estava com uma réplica de arma de fogo e tentou efetuar o roubo, mas foi imobilizado por um PM que estava de folga. Na confusão, o motorista perdeu o controle e se chocou com um carro antes de bater no poste.

Os agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados e prenderam o suspeito. O veículo, que ocupava uma faixa da via, já foi retirado e o trânsito foi liberado. Não houve feridos.