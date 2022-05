Rio de Paz recoloca placa em homenagem às vítimas da violência no Rio - Foto: Divulgação

06/05/2022

Rio - A organização não-governamental Rio de Paz refez, na manhã desta sexta-feira, o mural em homenagem aos policiais e às crianças mortas pela violência urbana no Rio. Segundo a ONG, placas que fazem referência aos PMs foram vandalizadas. Esta é a terceira ação na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio, em quase cinco meses.

“Esta instalação emite uma importante nota: a luta pelos direitos humanos não pode ser seletiva. Ambos os lados dessa barbárie, dessa desgraça, dessa dor estão aqui representadas. Voltaremos aqui e faremos este trabalho quantas vezes forem necessárias. Não vamos recuar. Não vão nos intimidar", afirmou o presidente do Rio de Paz, Antonio Carlos Costa.

Apesar de serem feitas do mesmo material, as placas das crianças mortas por balas perdidas não tiveram impacto. Ao lado das homenagens às vítimas, a ONG colocou a seguinte pergunta: "futuro governador, o que o senhor fará pela favela?".

“Nós queremos saber dos candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro qual a resposta que eles têm a dar para esta pergunta porque nós, jamais, passaremos a viver numa cidade cujas relações humanas sejam tão belas quantos a sua geografia enquanto políticas públicas não forem implementadas nas favelas da cidade do Rio de Janeiro”, disse Antonio Carlos.

Até o momento, o Rio de Paz não teve resposta da Polícia Civil sobre um homem ter arracado as placas que se referem aos policiais mortos. Em janeiro, a ONG registrou um boletim de ocorrência sobre esse caso, mas ainda não há respostas sobre as investigações. Em março, equipes da organização retornaram ao local para repor placas rasgadas, caídas e arrancadas. No último mês, o Rio de Paz constatou que quase todas já não estavam mais no local.