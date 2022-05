Praia do Leme, na Zona Sul do Rio - Fabio Costa / Agência O DIA

Rio - Após a decisão de Prefeitura do Rio de proibir caixas de som nas praias cariocas , o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale deu mais detalhes aosobre a nova medida. De acordo com ele, a praia é um espaço democrático e público, que precisa ser bem utilizado por todos para que haja respeito em coletividade. Carnevale firmou ainda que o decreto não tem a ver com o volume do equipamento, mas sim com a utilização da caixa.