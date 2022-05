As obras do projeto foram divididas em quatro etapas e serão executadas por empresas distintas, de acordo com o cumprimento das licitações - Divulgação

Publicado 06/05/2022 17:03

Rio – A primeira etapa das obras da Estação de Tratamento de Água (ETA) Novo Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense foi iniciada. A construção da estação, orçada em R$ 2 bilhões, vai produzir mais de 12 mil litros de água por segundo e contará com o maior reservatório da Cedae, com capacidade para armazenar até 53 milhões de litros de água. Ao todo, 3 milhões de pessoas serão beneficiadas.



De acordo com o governador do Rio, Cláudio Castro, a estação de tratamento faz parte da reconstrução do estado do Rio de Janeiro, impactando de maneira positiva a condição de vida de milhares de pessoas.



"O Novo Guandu é um dos frutos do sucesso do leilão da concessão de saneamento, que trará investimentos de R$ 32 bilhões. A outorga fixa, que ajudará o estado e municípios a fazerem mais investimentos, ultrapassa R$ 24 bilhões. Os impactos positivos para a população serão históricos, levando-se em conta, especialmente, a inclusão de milhares de pessoas em melhores condições de vida", destaca o governador.



Projetado para abastecer os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo, Queimados, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Rio de Janeiro, Japeri, Seropédica e Itaguaí, a Nova Guandu será erguida próxima à Estação de Tratamento de Água Guandu, a maior do mundo em tratamento contínuo.



Na primeira etapa, está sendo feita a terraplanagem da área de mais de 390 mil m², onde será construído o complexo, e a construção de um muro de proteção com 4 mil metros de extensão.



O sistema do Novo Guandu inclui a construção da adutora de água tratada composta por 300 tubos de aço, cada um com 12 metros de extensão e 2,5 metros de diâmetro, com mais de 3,3 mil metros de extensão.

Baixada ganhará mais três Estações de Tratamento de Água



Para melhorar o abastecimento da Baixada, com mais estabilidade no verão, a Cedae construirá três novas estações de tratamento 100% automatizadas nos mananciais do Sistema Acari.



Os cinco mananciais que compõem o sistema (Tinguá, Xerém, Mantiquira, São Pedro e Rio D`Ouro) fornecem em média 3,3 mil litros de água por segundo para Nova Iguaçu e Duque de Caxias.



Modernização da ETA Guandu



A ETA Guandu está sendo modernizada. A estação de tratamento de água recebeu um investimento de R$ 800 milhões dedicados para novos equipamentos, reforma das instalações, modernização dos filtros, melhora no sistema de limpeza dos decantadores, substituição de válvulas, reformulação do Centro de Controle Operacional (CCO) e de monitoramento.



O controle de qualidade e a análise da água tratada, este sendo realizada pela Cedae, ocorre devido à utilização de um microscópio invertido, o Axio Oberserver 5, referência na geração de imagens em alta resolução. Com sistema de fotodocumentação, o microscópio tem filtros específicos capazes de apurar o contraste, facilitando a identificação de micro-organismos, com destaque para as cianobactérias.



"A Cedae está focada na qualidade da água, e hoje o nosso desafio é garantir isso por medidas assertivas que já estão sendo adotadas, como a instalação do sistema de bombeamento que diminui a temperatura da água para dificultar a proliferação das algas, as obras de modernização e automação da ETA Guandu e a aquisição de modernos equipamentos para o Laboratório de Qualidade da Água", disse o diretor-presidente da Cedae, Leonardo Soares.