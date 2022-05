Sábado será de céu nublado e sem previsão de chuva na cidade do Rio - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 06/05/2022 16:20

Rio – Após uma noite de quinta-feira (5) com chuvas, o tempo no Rio de Janeiro promete mudar. De acordo com o Alerta Rio, sistema de monitoramento da prefeitura do Rio, desta sexta-feira (6) até a manhã de domingo, a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado e previsão de chuva fraca isolada entre a noite de sábado e manhã de domingo.

Os termômetros alcançam a máxima de 28 °C, enquanto a mínima será de 16 °C. Segundo a previsão, a temperatura da cidade durante os próximos dias será estável. Os ventos serão de fraco a moderado.

Nesta sexta-feira, dia 06, o céu ficará parcialmente nublado a nublado e sem chance de chuvas. Os termômetros marcarão 29 °C de máxima e 19 °C.

No sábado, dia 07, há previsão de chuvas fraca a isolada durante a noite, com vento fraco a moderado. A temperatura se manterá estável, com uma máxima de 29 °C, e a mínima de 16 °C.

Já no domingo, dia 08, o tempo seguirá estável e com previsão de chuva fraca e isolada durante a madrugada até de manhã. Os ventos estarão fracos a moderados. A previsão é de que os termômetros marquem 28 °C de máxima e 17°C de mínima.