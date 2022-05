Miriã morreu atropelada na noite desta quinta-feira (5) - Arquivo Pessoal

Miriã morreu atropelada na noite desta quinta-feira (5) Arquivo Pessoal

Publicado 06/05/2022 14:04 | Atualizado 06/05/2022 14:13

Rio- Miriã Quintanilha, de 10 anos, morreu após ser atropelada por um carro na Avenida Alzira Vargas, no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na noite desta quinta-feira (5). A menina estava passando o final de semana na casa da avó com a irmã, quando decidiu ir para a casa da tia. No caminho, um carro em alta velocidade, acabou atingindo a criança.

De acordo com Gisele Quintanilha, mãe de Miriã, a tia da menor acabou andando mais rápido pois não estava se sentindo bem. "A minha filha ficou com o meu cunhado, ela estava atravessando e meu cunhado vindo atrás dela, mas não deu tempo porque o carro passou e atropelou a minha filha", explicou. Câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento. Assista abaixo:

Vídeo mostra momento em que menina é atropelada por carro em São Gonçalo

Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/okiM0Hoqvq — Jornal O Dia (@jornalodia) May 6, 2022

O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. A Polícia Civil realizou perícia no local e as investigações estão em andamento para localizar testemunhas presenciais e imagens de câmeras de segurança para identificarem o veículo. Até o momento, segundo relatos, se tratava de uma pick-up na cor prata.

fotogaleria

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para a ocorrência, mas ao chegarem no local, a menina já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde familiares estiveram e lamentaram a morte da criança, pedindo por justiça : "Tiraram um pedacinho de mim, isso não é justo, ele vai pagar", disse a avó da menina, Ivonete dos Santos.

A mãe, Gisele Quintanilha, lembrou com carinho da filha: "Uma menina muito estudiosa, inteligente... Ela dizia pra mim, mamãe eu te amo tanto... todos os dias".

O enterro da menina acontece nesta sexta-feira (6), às 16h30, no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco.