Kathlen Romeu estava grávida de 14 semanas quando foi baleada no Complexo do Lins - Reprodução Internet

Publicado 07/05/2022 00:00

Rio - Às vésperas do Dia das Mães, o Instituto Fogo Cruzado fez um levantamento das grávidas baleadas na Região Metropolitana do Rio nos últimos seis anos. Neste período, nove delas morreram e 10 ficaram feridas. Das 19 baleadas, ao menos seis foram atingidas durante ações ou operações policiais. Ainda não houve gestantes baleadas neste ano.



Kathlen Romeu foi morta no dia 8 de junho de 2021, atingida por um tiro de fuzil em uma ação policial no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. Conforme o Fogo Cruzado, ela não foi exceção: três gestantes foram baleadas entre 2020 e 2022 no Grande Rio, média de uma baleada a cada nove meses.

Para a diretora executiva do Instituto Fogo Cruzado, Cecília Olliveira, a política de segurança pública do Rio de Janeiro é ineficaz e desastrosa. “É lastimável que gestantes e seus filhos também sejam alvos da violência armada. Quantas vezes precisaremos afirmar e reafirmar que esses casos não são exceções?, diz Cecília.



“A família sofre com a perda de um ente querido e sofre também por nunca ver a justiça sendo feita. Isso alimenta a sensação de insegurança, e, claro, de injustiça. É como se a vida que se foi não importasse. A dor não passa. O ciclo não fecha”, completa.



No ano passado houve uma morte de gestante no Grande Rio, a de Kathlen. Em 2020, duas grávidas foram baleadas e felizmente sobreviveram. Já em 2019 foram registradas quatro gestantes baleadas no Grande Rio, sendo três mortas e uma ferida. Uma dessas vítimas foi Tainá Souza do Nascimento, de 23 anos, grávida de seis meses. Ela e seu companheiro foram assassinados dentro de casa, na comunidade do Beira Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A jovem deixou três filhos.



Órfãos do feminicídio



Órfãos do feminicídio

Desde que o Fogo Cruzado começou a mapear a Região Metropolitana do Rio, em 2016, 44 mulheres foram baleadas em casos de feminicídios ou tentativas de feminicídio: 34 morreram e 10 ficaram feridas.

Desde que o Fogo Cruzado começou a mapear a Região Metropolitana do Rio, em 2016, 44 mulheres foram baleadas em casos de feminicídios ou tentativas de feminicídio: 34 morreram e 10 ficaram feridas.