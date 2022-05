Publicado 07/05/2022 00:00

Nossas crianças e adolescentes precisam de ajuda nessa retomada. O lamentável episódio da facada entre colegas na Escola Municipal da Ilha mostra essa urgência. Ter acompanhamento psicológico deveria ser obrigatório. Meu desejo de força para todos que vivenciaram esse dia.



A semana fecha com um parabéns para a carioca Fiocruz, que passa a se responsabilizar pela produção do primeiro antiviral oral para o tratamento da Covid-19, no Brasil. Temos pessoas, inteligência e muita competência.