Segundo a prefeitura, em cada acidente desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação - Divulgação

Publicado 06/05/2022 19:25

Rio -A Prefeitura do Rio, por meio da Mobi-Rio, informou que um veículo de passeio e um ônibus do BRT colidiram na tarde desta sexta-feira (6), em um cruzamento na Avenida das Américas, próximo à estação Barra Shopping. De acordo com a prefeitura, o carro teria avançado o sinal quando o ônibus realizava o trajeto em direção ao Jardim Oceânico. Não houve feridos no acidente.

Na manhã desta mesma sexta-feira, um veículo, que também teria avançado um sinal, se chocou com um ônibus articulado em Madureira, próximo da estação do Mercadão. A colisão fez com que duas pessoas, que estavam no veículo, ficassem feridas, sendo encaminhadas ao hospital.

Só este ano foram registrados 65 acidentes com BRTs decorrentes de avanço de sinal, conversão proibida e invasão da pista exclusiva. Em 2021, foram 178, causando um prejuízo de mais de R$ 120 mil com reparos das avarias. Segundo a prefeitura, em cada acidente desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação.