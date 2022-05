Homem é acusado de matar esposa na frente dos filhos é preso em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 06/05/2022 18:45 | Atualizado 06/05/2022 18:55

Rio – A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (6), um suspeito de feminicídio, em São Gonçalo. De acordo com os policiais da Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), Renato Antônio de Abreu assassinou a companheira com uma facada no peito, em casa, na frente dos filhos. O crime ocorreu no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher.

Segundo as investigações, Eusineia Maria da Silva da Souza, portadora de necessidades especiais por ser surda, sofria maus-tratos ao longo dos anos pelo marido.

Renato foi preso temporariamente e levado para a delegacia, devido a um pedido de prisão temporária expedido pela Justiça. Ele agora aguardará a realização de uma audiência de custódia.