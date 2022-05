Sérgio Cabral foi transferido de Bangu 1 para Quartel do Corpo de Bombeiros no Humaitá - Marcos Porto/Agencia O Dia

Sérgio Cabral foi transferido de Bangu 1 para Quartel do Corpo de Bombeiros no Humaitá Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 06/05/2022 21:32 | Atualizado 06/05/2022 22:33

Rio - A transferência do ex-governador Sérgio Cabral para o 1º Grupamento de Bombeiro Militar, no Humaitá, Zona Sul do Rio, foi pedida pelo comandante do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro. Cabral deveria ter sido transferido para ao Grupamento Especial Prisional dos Bombeiros, em São Cristóvão, na Zona Norte, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJ), o juiz da Vara de Execuções Penais (VEP), Bruno Rulière, comunicou ao CBMERJ sobre a decisão do STJ para "imediato cumprimento". Ainda conforme o TJ, o Secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro oficiou à VEP solicitando que o acautelamento de Cabral fosse na unidade do Humaitá.



“A transferência do preso para o 1º Grupamento de Bombeiro Militar (1º GBM), e não para o GRUPAMENTO ESPECIAL PRISIONAL DO CBMERJ (conforme determinado pelo STJ), foi uma decisão do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar”, informa nota do TJ.



De acordo com o RJTV, da TV Globo, Monteiro relatou em ofício ao juiz Ruliere uma série de problemas que dificultariam a prisão do ex-governador na unidade prisional de São Cristóvão. De acordo com o comandante, do Grupamento Especial Prisional fica próximo a áreas dominadas pelo tráfico de drogas e não possui condições físicas para o acautelamento.