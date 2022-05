Ruan Limão do Nascimento, de 27 anos, conforme moradores da comunidade, foi atingido enquanto ia cortar o cabelo. - Reprodução

Rio - Baleado na Barreira do Vasco, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, Ruan Limão do Nascimento, de 27 anos, conforme moradores da comunidade, foi atingido enquanto ia cortar o cabelo. O tiro teria sido disparado por um homem ainda não identificado na noite desta sexta-feira (6). O rapaz chegou a ser socorrido por policiais militares para o Hospital Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, Vânia da Silva, o jovem tinha retardo mental e planejava assistir o jogo do Vasco neste sábado (7).

"Mais uma vez, se foi um do povo. Ele era nascido e criado na Barreira do Vasco, assim como seus pais os avós também moram aqui", lamentou Vânia.

Após a morte do rapaz, os moradores da comunidade fizeram um protesto na Rua Ricardo Machado, na Barreira do Vasco. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o crime. Policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão) estiveram no local.