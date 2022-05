Gisele iria buscar a filha na casa da avó no domingo para o Dia das Mães - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Gisele iria buscar a filha na casa da avó no domingo para o Dia das MãesCleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 06/05/2022 12:21 | Atualizado 06/05/2022 12:28

Rio- "Ela dizia pra mim, mamãe eu te amo tanto... todos os dias", lembra Gisele Quintanilha, que às vésperas do Dia das Mães perdeu sua filha de 10 anos. Miriã Quintanilha morreu após ser atropelada por um carro na Rua Alzira Vargas, no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A criança estava passando o final de semana na casa da avó com a irmã e seria buscada pela mãe no domingo, para celebrar o Dia das Mães.

Mas na noite desta quinta-feira (5), a menina decidiu ir para a casa da tia com ela, o tio e os primos. No caminho, um carro em alta velocidade veio na contramão e atingiu a menina, a arremessando para o outro lado da rua. "Os meus primos são crianças e estavam lá. Se estivessem um pouco mais perto dela, teriam sido atingidos também", disse Beatriz Quintanilha, irmã de Miriã. A avó, Ivonete dos Santos, lamenta: "Não deu nem chance da criança se defender, ela não teve nem como ser socorrida, eu vou correr atrás de justiça, nada vai preencher essa dor".

De acordo com os parentes, o motorista fugiu sem prestar socorro, mas que se tratava de um carro prata e grande. A mãe, Gisele disse que espera que a polícia investigue as câmeras de segurança, pois ele não pode sair impune. Entre lágrimas, a avó também pede por justiça: "Tiraram um pedacinho de mim, isso não é justo, ele vai pagar".

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para a ocorrência, mas ao chegarem no local, a menina já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, a perícia está sendo realizada no local e o caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).

O enterro de Miriã acontece nesta sexta-feira (6), às 16h30, no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco.