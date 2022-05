Delegado Marcus Henrique, da 37ªDP (Ilha do Governador), é o responsável pela investigação do caso - Marcos Porto / Agência O Dia

Delegado Marcus Henrique, da 37ªDP (Ilha do Governador), é o responsável pela investigação do casoMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 06/05/2022 14:19 | Atualizado 06/05/2022 16:39

Rio - O delegado Marcus Henrique Alves, titular da 37ª DP (Ilha do Governador), trata o ataque com uma faca por parte de um aluno do 8º ano contra seus colegas como tentativa de homicídio. "Foi um ato infracional análogo a homicídio tentado, duplamente qualificado, praticado por um aluno de 14 anos, do oitavo ano da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes", afirmou. O ataque ocorreu por volta das 9h30 desta sexta-feira, dia 6, na unidade de ensino localizada na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Na ação, duas meninas e um menino ficaram feridos: uma delas com um corte na boca; outra no braço; e o jovem nas costas. Eles passam bem.

Ainda de acordo com o delegado, a mãe do adolescente confirmou que ele já apresentava comportamento diferente. "Ela disse que ele estava arredio, revoltado, violento. E que estava sendo por psicólogos e psiquiatras".

O aluno deverá ser ouvido ainda com a ajuda de policias especializados em coletar depoimento de menores de idade. O seu celular foi apreendido e deverá ser encaminhado para a perícia. O objetivo é saber a motivação do ataque. Também deverá prestar depoimento a diretora da escola, Liana Martins.

Além do celular do aluno, a perícia também irá receber uma faca de cozinha, usada pelo agressor, que só foi parado com a intervenção de um professor, ao utilizar uma cadeira.