Aluno da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, esfaqueou tres colegas de turma, nesta sexta feira (06).Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 06/05/2022 15:23 | Atualizado 06/05/2022 15:47

"caso generalizado". Segundo o líder da pasta, que esteve na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, na Ilha do Governador, ao lado do prefeito Eduardo Paes, o caso foi isolado e a equipe de profissionais da unidade de ensino agiu corretamente. Rio - O secretário municipal de Educação, Antoine Lousão, disse, nesta sexta-feira, ser necessário não ver o ataque a faca cometido por adolescente como um. Segundo o líder da pasta, que esteve na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, na Ilha do Governador, ao lado do prefeito Eduardo Paes, o caso foi isolado e a equipe de profissionais da unidade de ensino agiu corretamente.

"Importante não fazer isso num caso generalizado. Este foi um caso isolado. (...) A escola teve a atitude muito correta, os profissionais, na contenção desse aluno, no acionamento da patrulha escolar, que prontamente esteve aqui. As providências foram tomadas para levar esses três alunos que tiveram ferimentos leves para o hospital", garantiu o secretário.

Lousão disse também que o aluno já vinha sendo acompanhado pela unidade de ensino por mudança de comportamento. "Era um aluno que já vinha em observação e tratamento pela escola ter observado mudança de comportamento, mas que não havia até o momento diagnóstico de risco maior que justificasse um afastamento preventivo da escola", comentou.



O estudante atacou colegas de turma usando uma faca, na manhã desta sexta-feira, logo após o retorno do intervalo que divide os períodos na escola. A primeira vítima foi uma colega de turma atingida com golpe na cintura dentro da sala de aula. Ela sofreu o ferimento mais grave. Na sequência, outro colega da turma tentou contê-lo e ficou ferido. Já no corredor, uma aluna do 9º ano também tentou parar o adolescente e ficou ferida.

"Ele teve mudança de comportamento como diversos adolescentes apresentam. A direção foi proativa em identificar isso e encaminhar o aluno para o atendimento psicológico. Há alguns dias ele já ele vinha sendo atendido com acompanhamento psicológico, mas não houve nesse ínterim um diagnóstico fechado que identificasse isso. Infelizmente, o aluno partiu para um ato de violência, mas felizmente sem vítima", disse o secretário.

De acordo com o líder da pasta, o aluno foi detido e levado à 37ª DP (Ilha do Governador) acompanhado do pais, da direção e do professor que dava aula na turma no momento do ataque. "Não é de imaginar que na segunda-feira as aulas estarão acontecendo normalmente, mas vamos dar apoio para que o retorno a normalidade possa acontecer", finalizou.