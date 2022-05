Vanderni, de camisa verde listrada, foi preso depois de ficar foragido por onze anos - Divulgação

Publicado 06/05/2022 14:42 | Atualizado 06/05/2022 14:45

Rio - O policial militar reformado Vanderni Hollanda da Rocha foi preso, nesta sexta-feira (6), em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ele estava foragido há 11 anos por matar Carlos Ivan, ex-companheiro de sua namorada. O crime aconteceu no dia 17 de abril de 2011 e o mandado de prisão preventiva foi expedido em setembro do mesmo ano.

No dia do assassinato, Carlos Ivan saiu de sua casa em Inhaúma, na Zona Norte, por volta das 9h30, para encontrar com seu filho, com 12 anos à época, na Praça XV, no Centro do Rio. Depois do encontro, ele entrou em um ônibus da linha 289 (Acari/Castelo). Às 11h50, na altura de São Cristóvão, Vanderni embarcou normalmente no coletivo e deu um tiro na cabeça da vítima, que morreu na hora.

Logo em seguida, o criminoso ordenou que o motorista parasse o ônibus e fugiu na contramão por uma rua do bairro. Em sua defesa, ele alegou que estava em um motel no momento do crime. No entanto, a investigação apontou que Vanderni saiu às 9h35 do local. Além disso, o motorista do ônibus e a recepcionista do motel reconheceram o PM reformado.

Carlos Ivan trabalhava há 20 anos na rede ferroviária. Por isso, a Polícia Civil suspeita que o autor do crime queria que o filho da vítima recebesse uma pensão integral com a intenção de apossar do valor. Os agentes também analisam se foi um crime passional motivado por ciúmes.

Vanderni, por meio de seu advogado, tentou diversos recursos e habeas corpus, que foram negados pela Justiça. Ele estava foragido até a manhã desta sexta-feira, quando foi preso pelos agentes da 32ª DP (Taquara). Durante a ação, os policiais encontraram uma pistola e 22 munições, fazendo com que ele também fosse autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O preso foi encaminhado ao Unidade Prisional onde ficará à disposição da Justiça.