Eduardo Paes disse que aluno que esfaqueou os três colegas de turma já tinha apresentado transtornos psicológicosMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 06/05/2022 12:55 | Atualizado 06/05/2022 13:05

fotogaleria Rio - O aluno de 14 anos, que esfaqueou três colegas de turma nesta sexta-feira , na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, já tinha apresentado transtornos psicológicos. O prefeito Eduardo Paes esteve na unidade de ensino e revelou que a prefeitura já tinha oferecido assistência ao jovem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) por conta desse comportamento agressivo. Ainda não há informações sobre o que motivou o ataque.

"Antes do feriado da Semana Sana, esse jovem já vinha mostrando comportamento agressivo. Pelo o que a diretora me relatou, isso já tinha sido encaminhado para a CAPS, nossa área de saúde que tem tratamento psicológico. O psicólogo já tinha feito uma primeira análise e parece que ele já vinha apresentando alguns problemas, mas a gente ainda não tinha nenhuma posição mais formal, ainda temos que conversar com o pessoal da saúde para ter mais informações", disse Paes, que acrescentou:

"A rede sempre faz esse monitoramento, tanto que ele já estava sob observação, mas infelizmente não houve tempo, pelo o que eu soube até agora, do tratamento psicológico que ele tava recebendo e até de um afastamento do aluno".

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma menina teve ferimentos no rosto, pescoço e abdômen, enquanto uma outra foi atingida no braço. A terceira vítima, um menino, foi esfaqueado nas costas. Todos têm 14 anos e foram encaminhados para o Hospital Municipal Evandro Freire, na mesma região. Nenhum deles corre risco de morte.

O prefeito disse que um professor interveio com um cadeira e imobilizou o agressor até a chegada da polícia. "Graças a Deus e a coragem de um professor que interveio com uma cadeira. Eu vou lá no Evandro Freire agora, mas parece estão sem qualquer risco de perigo. O professor conseguiu imobilizar o rapaz e agora temos apurar e aguardar a investigação policial. A gente já liberou boa parte dos alunos hoje com os responsáveis, mas vamos ter uma atenção especial para essa escola a partir de segunda-feira".

Eduardo Paes ainda contou que o jovem estaria fazendo uma chamada de vídeo por telefone no momento do ataque.

"As únicas informações que tenho são que ele estaria fazendo uma chamada de vídeo no momento do crime e que ele já tinha praticado automutilação. Parece que hoje tinha acontecido uma reunião de pais aqui e a própria diretora da escola conversou com a responsável, porque já tinha registrado comportamentos agressivos nele e por isso esse encaminhamento para o CAPS. Agora é aguardar a investigação policial, o nosso papel aqui agora é proteger as crianças para que possamos voltar a ter aulas com normalidade".

A PM informou que a equipe da Patrulha Escolar do batalhão aguardou a chegada dos pais do aluno que agrediu os colegas para conduzi-lo à 37ªDP (Ilha do Governador) para registro da ocorrência, além de testemunhas do ocorrido.



Por volta de 12h15, os investigadores da Polícia Civil chegaram para fazer uma perícia na escola.

O policiamento na região está intensificado, com uma viatura de prontidão no local para garantir a tranquilidade para o fluxo de entrada e saída dos estudantes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que um aluno feriu os três estudantes da unidade escolar. "Os alunos feridos receberam atendimento na escola por uma equipe do SAMU e foram encaminhados para o Hospital Municipal Evandro Freire com ferimentos leves. O aluno que esfaqueou os colegas é menor de idade e está acompanhado da Patrulha Escolar e do Conselho Tutelar".