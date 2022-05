Três adolescentes foram esfaqueados dentro de uma escola municipal na Ilha do Governador por um aluno, segundo a PM - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 06/05/2022 11:13 | Atualizado 06/05/2022 12:44

fotogaleria Rio - Três adolescentes de 14 anos foram esfaqueados, na manhã desta sexta-feira, dentro da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O agressor, segundo a Polícia Militar, seria um aluno da própria unidade. Ainda não há informações sobre o que motivou o ataque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma menina teve um ferimento no rosto, pescoço e abdômen, enquanto uma outra foi atingida no braço. A terceira vítima, um menino, foi esfaqueado nas costas. Segundo informações preliminares, nenhum deles corre risco de morte.

Ainda segundo a PM, o 17ºBPM (Ilha do Governador) foi acionado para o local, onde foi verificado que três alunos foram feridos a golpes de faca por outro estudante. As vítimas foram conduzidas pelos bombeiros para o Hospital Municipal Evandro Freire, na mesma região.

A PM informou que a equipe da Patrulha Escolar do batalhão aguardaram a chegada dos pais do aluno que agrediu os colegas para conduzi-lo à 37ªDP (Ilha do Governador) para registro da ocorrência, além de testemunhas do ocorrido.

O policiamento na região está intensificado, com uma viatura de prontidão no local para garantir a tranquilidade para o fluxo de entrada e saída dos estudantes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que um aluno feriu os três estudantes da unidade escolar. "Os alunos feridos receberam atendimento na escola por uma equipe do SAMU e foram encaminhados para o Hospital Municipal Evandro Freire com ferimentos leves. O aluno que esfaqueou os colegas é menor de idade e está acompanhado da Patrulha Escolar e do Conselho Tutelar".