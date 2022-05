Dupla esquematizou crime através do Facebook - Reprodução

Publicado 06/05/2022 12:47 | Atualizado 06/05/2022 12:58

Rio - Um ataque planejado a uma creche hoje, em Saquarema, Região dos Lagos, foi descoberto pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). A dupla, que chegou a esquematizar o crime através do Facebook, foi presa nesta sexta-feira (6).

Dupla que planejava ataque em creche em Saquarema, Região dos Lagos, é presa nesta sexta-feira (6) em uma operação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Mário e Janaína tinham planejado o crime para hoje.

De acordo com as investigações, Mário Freire da Costa e Silva, de 34 anos, e Andréia Santiago Pereira, de 37 anos, criaram dois perfis falsos nas redes sociais com imagens do ataque de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999. A ameaça estava direcionada às turmas de educação infantil.Durante a prisão, Mário chegou a resistir tentando tirar a arma do policial, mas foi algemado. Na casa da dupla foram apreendidos computadores, máscaras do Anonymous, celulares, HDs externos e uma máscara de gás.O delegado titular da DRCI, Pablo Sartori, informou que com base nas provas colhidas, o perigo que os criminosos oferecem para a sociedade é real.