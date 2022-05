Renato Couto, 41 anos: morto por militares da Marinha - Reprodução

Renato Couto, 41 anos: morto por militares da MarinhaReprodução

Publicado 16/05/2022 13:49

Rio - A perícia preliminar no corpo de Renato Couto, 41, papislocopista morto por militares da Marinha do Brasil (MB), na sexta-feira, 13, encontrou água nos pulmões do policial, o que indica que a morte foi por afogamento. Sendo assim, o agente estava vivo ao ser atirado no Rio Guandu, após ser baleado três vezes. A informação foi confirmada pela reportagem com peritos do IML (Instituto Médico Legal), para onde o corpo foi levado.

No documento da análise do corpo, o perito escreveu que Couto "teve ferimentos no abdômen e membros inferiores, com hemorragia; subsequente asfixia mecânica por afogamento; projétil de arma de fogo e afogamento".

Três militares da Marinha foram presos, na noite deste sábado, acusados da morte do papiloscopista. Eles foram identificados como sendo os sargentos Manoel Vitor Silva Soares e Bruno Santos de Lima, além do cabo Daris Fidelis Motta. O pai do sargento Bruno, Lourival Ferreira de Lima, também foi preso. Pai e filho eram donos do ferro-velho. Todos foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

O crime ocorreu após o policial tentar recuperar peças metálicas furtadas da obra que construía para levantar uma casa para a família.

Em depoimento, o sargento Bruno disse não sabia se ele estava vivo ou morto ao ser atirado no rio, por uma mureta na altura de Japeri.