Rio tem previsão de chuva para esta segunda-feira (16) - Divulgação

Rio tem previsão de chuva para esta segunda-feira (16)Divulgação

Publicado 16/05/2022 14:41 | Atualizado 16/05/2022 15:18

Rio - Os cariocas devem se preparar para a queda da temperatura já nesta segunda-feira (16). De acordo com o Climatempo, hoje os termômetros marcarão 18ºC de mínima e 25ºC de máxima. Já há atuação de núcleos de chuva mais intensos sobre Barra e Jacarepaguá, na Zona Oeste, e também em alguns bairros da Zona Norte, nas proximidades de Madureira.

Segundo o Centro de Operação da Prefeitura (COR), houve registro de chuva moderada em Campo Grande, Grota Funda e Guaratiba; chuva fraca em Bangu, Recreio e Sepetiba

Na terça-feira (17), o tempo quase não muda. Haverá sol entre nuvens com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 19ºC e a máxima de 24ºC.



Na quarta-feira (18), há uma mudança brusca. O dia promete ter névoa e de noite haverá bastante nuvem no céu. Os termômetros marcarão 15ºC de mínima e 23ºC de máxima. Na quinta-feira (19), haverá sol entre nuvens e não chove. A tempertura máxima, entretanto, será de 22ºC, já a mínima será de 12ºC.

Já na sexta-feira (20), chove rápido durante o dia e à noite. Os termômetros irão marcar 14ºC de mínima e 22ºC de máxima.

De acordo com o Alerta, núcleos atuam a Baía de Sepetiba com deslocamento em direção à cidade do Rio, podendo ocasionar chuva moderada ocasionalmente forte na Zona Oeste na próxima hora.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.