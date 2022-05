A PM informou que a ação tem objetivo de coibir o roubo de veículos e carga, além da retirada de barricadas colocadas em vias públicas da região - Reprodução TV Globo

A PM informou que a ação tem objetivo de coibir o roubo de veículos e carga, além da retirada de barricadas colocadas em vias públicas da regiãoReprodução TV Globo

Publicado 17/05/2022 07:26 | Atualizado 17/05/2022 07:27

Rio - Policiais militares do 4ºBPM (São Cristóvão) realizam, na manhã desta terça-feira, uma operação de repressão a grupos criminosos na comunidade Parque Alegria, no bairro do Caju, Zona Portuária do Rio. De acordo com a PM, a ação tem objetivo de desarticular quadrilhas de roubo de veículos e carga, além da retirada de barricadas colocadas em vias públicas da região.

Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.