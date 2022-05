O Portal dos Procurados pede informações sobre quarta envolvida no sequestro e morte de idosa no Rio de Janeiro - Divulgação: Portal dos Procurados/Disque-Denúncia

Publicado 17/05/2022 08:55 | Atualizado 17/05/2022 09:14

Rio - A polícia está à procura de Diana Regina dos Santos Simões, de 32 anos, a quarta integrante da quadrilha especializada em roubar idosos ricos, que sequestrou e matou a professora aposentada Sônia Maria da Costa, de 79 anos

Na tarde desta segunda-feira (16), o Portal dos Procurados divulgou o cartaz com a foto de Diana para ajudar nas investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) a fim obter informações que levem à prisão da criminosa.

Três integrantes da quadrilha já haviam sido presos: o advogado José Pinto Soares de Andrade; Danielle Esteves de Pinho e Andrea da Silva Cristina. Porém, Danielle Esteves conseguiu a revogação da prisão preventiva e está em liberdade.





Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido. O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Diana Regina através de seus canais de atendimento:Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099Tel: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177Site Portal dos Procurados: ( procurados.org.br/contato Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.

Relembre o caso

A professora aposentada Sônia Maria da Costa, de 79 anos, foi vítima de uma quadrilha especializada em roubar idosos ricos. Moradora de Vila Isabel, dona Sônia levava uma vida simples, sem ostentação, mas era dona de mais de 20 imóveis na Zona Norte do Rio, herdeira de uma quinta, em Portugal, e tinha mais de R$ 5 milhões no banco. Enganada pelos golpistas, ficou em cárcere privado por pelo menos três semanas, sendo dopada diariamente até morrer. O crime aconteceu no final de 2020, mas foi revelado pelo Fantástico, na noite de domingo (15).

Segundo as investigações, uma inquilina nova começou a se aproximar, ganhar a confiança de dona Sônia e a frequentar a casa da idosa. Era Danielle Esteves de Pinho que, segundo a polícia, era uma das integrantes da quadrilha.

Para ter acesso ao dinheiro da vítima, Danielle e os outros integrantes da quadrilha especializada passaram a dopá-la e assim, conseguiram controlar e executar melhor o plano. Vários saques e transferências já estavam sendo feitos pelo bando. Havia saques de mais de R$ 800 mil nas contas da idosa. Em casa, o cofre que mantinha estava vazio.

De acordo com a polícia, os criminosos tiraram a vítima de casa e a levaram para um apartamento em Copacabana, onde foi dopada até a morte. Segundo os investigadores, a idosa não aguentou tantos remédios que a mantinham dopada e acabou morrendo. Para ocultar o corpo, os criminosos enterraram Sônia com outro nome, no Cemitério do Caju, Zona Norte do Rio. Após exumar o corpo, a polícia confirmou que o corpo enterrado com o nome de Aspásia Gomes era na verdade o de dona Sônia.

Segundo as investigações, Andrea Cristina é uma das chefes da quadrilha. Ela é dona da empresa que recebeu R$ 430 mil da idosa. Andrea já responde a processo por se apropriar de R$ 1 milhão de uma outra idosa do Rio de janeiro, que também se chama Sônia. Danielle Esteves conseguiu na Justiça a revogação da prisão preventiva e está em liberdade. O advogado José Pinto já teria sido preso por tráfico internacional de drogas e responde a processos por estelionato, uso de documentos falsos e associação criminosa. Todos os envolvidos vão responder por extorsão com resultado em morte.