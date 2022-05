Polícia Federal deflagra operação Enterro dos Ossos no Rio de Janeiro - Divulgação/Polícia Federal-RJ

Publicado 17/05/2022 08:28 | Atualizado 17/05/2022 12:49

Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (17), a operação "Enterro dos Ossos" para combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Cerca de 50 agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio, em residências e empresas localizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. A ação é um desdobramento da Operação Patrón , de novembro de 2019, e da Operação Câmbio Desligo, de maio de 2018

O objetivo é aprofundar as investigações sobre pessoas físicas que mantêm/mantiveram bens e recursos no exterior não declarados às autoridades brasileiras competentes (observados os limites impostos pela Resolução nº 4.841/2020), além de praticar operações suspeitas de dólar-cabo.

No Rio, os agentes da PF cumprem mandado de busca nos bairros da Barra da Tijuca, Ipanema e Leblon. Em um dos endereços, encontraram dólares, euros e reais que somam um total de R$ 304 mil (sendo 58.340 dólares; 1.750 euros e 5.700 reais). Além do montante apreendido, aparelhos celulares, mídias e documentos também foram apreendidos. A PF ainda não revelou o nome dos alvos dessa operação.

Os envolvidos poderão responder pelos delitos previstos nos artigos 22 da Lei 7.492/86 (crimes contra o sistema financeiro nacional) e art. 1º da lei 9.613/98 (crimes de lavagem de capitais).

"Enterro dos Ossos" é uma expressão utilizada no Brasil sobre o costume de as famílias voltarem a reunir-se no dia seguinte da ceia do natal para continuar a refeição da noite anterior. As investigações em torno do esquema criminoso se desenvolveram por meio das operações Câmbio Desligo e Patron.

Com base no material apreendido e analisado nessas investigações, a Polícia Federal retorna às ruas para deflagrar mais uma fase desse trabalho, em busca de elementos que corroborem a prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em paraísos fiscais realizados por agente financeiro da organização criminosa.

Operação Patrón (2019)



Deflagrada em novembro de 2019, a Operação Patrón foi um desdobramento da Câmbio, Desligo, ação anterior da Lava Jato no Rio de Janeiro. Entre os alvos estavam o doleiro Dario Messer e o ex-presidente do Paraguai, Horacio Cartes. Havia a suspeita de que Cartes ajudou Messer a fugir. Segundo a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, Cartes é amigo da família Messer.

Operação Câmbio Desligo (2018)

Em maio de 2018, a força-tarefa da Lava Jato prendeu 30 pessoas em quatro estados. Os alvos eram doleiros suspeitos de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em 52 países. Os suspeitos integravam um sistema chamado Bank Drop, no qual doleiros remetem recursos ao exterior através de uma ação conhecida como dólar-cabo.