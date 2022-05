De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve fogo no local - Reprodução/Twitter

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve fogo no localReprodução/Twitter

Publicado 17/05/2022 13:11 | Atualizado 17/05/2022 13:34

Rio - Uma explosão em um restaurante deixou um homem ferido nesta segunda-feira (16), no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve fogo no local, no entanto, o incidente teria sido provocado por um "deslocamento de ar" no estabelecimento.

Ainda segundo a corporação, o Quartel de Niterói foi acionado às 10h15, no restaurante localizado na esquina da Rua Nóbrega com a Professor Miguel Couto. A vítima, identificada como André Luiz de Freitas, de 48 anos, foi socorrida com ferimentos moderados para o Hospital das Clínicas de Niterói e recebeu alta no mesmo dia.

Câmeras de segurança do local flagraram o momento em que a vítima foi arremessada para a beira da calçada com a força da explosão. O homem também foi atingido por destroços do estabelecimento. As circunstâncias da explosão ainda não foram esclarecidas.