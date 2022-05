Os materiais foram encaminhados para um depósito da Prefeitura - Divulgação

Publicado 17/05/2022 11:10 | Atualizado 17/05/2022 11:15

Rio- A Prefeitura do Rio realizou uma operação de ordenamento para desobstruir calçadas na Urca, Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira (16), e apreendeu diversos objetos que estavam armazenados irregularmente. A ação, realizada após denúncias de obstrução no local, foi coordenada pela subprefeitura da Zona Sul.

Durante a ação foram apreendidos carrinhos de carga, que estavam amarrados em postes fazendo a guarda de materiais que são disponibilizados para locação na praia. Também foram apreendidos dois triciclos, três carrocinhas, cinco isopores, além de bebidas e cadeiras diversas. Os materiais foram encaminhados para um depósito da Prefeitura.

Equipes estiveram no calçadão da Praia Vermelha, perto da Escola Municipal Gabriela Mistral, na Mureta da Urca e, ainda, no local conhecido como Quadrado da Urca. Os trabalhos contaram com agentes da Secretaria de Ordem Pública, com apoio da Coordenadoria de Controle Urbano, da Guarda Municipal e da Comlurb.