A ação vem sendo realizada pela 89ª DP (Resende) e outras delegacias do 5° Departamento de Polícia de Área (DPA) - Reprodução/Polícia Civil

Publicado 17/05/2022 10:07

Rio - A Polícia Civil realiza nesta terça-feira (17) uma operação contra traficantes de drogas que atuam no Sul Fluminense. A ação, batizada de Operação Infra, tem como objetivo cumprir 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Até o momento, nove criminosos foram capturados, além de armas, drogas e um rádio comunicador apreendidos.

As diligencias são feitas pela 89ª DP (Resende) e outras delegacias do 5° Departamento de Polícia de Área (DPA). De acordo com os agentes, o grupo criminoso que atua na região utiliza armas de grosso calibre e métodos de intimidação coletiva, além de recrutar adolescentes para trabalhar no tráfico de drogas.

As investigações das distritais já identificaram 12 traficantes, sendo eles residentes dos municípios de Barra Mansa, Volta Redonda e Resende, e outros que já estão presos. Um dos alvos da operação é a casa de uma advogada, responsável pela soltura ilegal do líder do grupo, em dezembro de 2021.