Tempestade causou lentidão no trânsito da ponteReprodução

Publicado 17/05/2022 10:55 | Atualizado 17/05/2022 10:57

Rio - Um vídeo registrou o momento em que o temporal que caiu no Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (16) avança para a cidade de Niterói, na Região Metropolitana, encobrindo a Ponte Rio-Niterói.

A chuva foi do Rio para Niterói hoje via Ponte Rio-Niteroi...#chuva #chuvarj pic.twitter.com/5i6OLq4Adw — Watson Brasileiro (@WatsonBrasil) May 17, 2022

Motociclistas passaram por momento tenso, hoje, na Ponte Rio-Niterói, devido ao forte vento. pic.twitter.com/L8Z8GwuLGY — Eu Sou de Niterói (@SoudeNiteroi1) May 17, 2022

Árvore caiu na Ponte Rio-Niterói ponte está fechado! pic.twitter.com/6RRv8TlouE — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) May 16, 2022

As imagens divulgadas nas redes sociais também mostram motoqueiros precisando parar em cima da ponte por conta da força dos ventos e da forte chuva que caiu no local, impossibilitando o tráfego.Os fortes ventos trazidos pela tempestade causaram a queda de uma árvore e um poste, na altura do ponto de ônibus localizado no Mocanguê, causando uma interdição temporária na ponte. De acordo com a EcoPonte, concessionária responsável pela via, o incidente ocasionou lentidão no trânsito sentido Niterói, com reflexos na Avenida Francisco Bicalho, no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio.A tempestade causou até chuva de granizo em bairros do Rio de Janeiro , Niterói e São Gonçalo, além de ocasionar quedas de árvores, telhados danificados e inúmeras outras consequências pelas cidades.Em Niterói, por conta das fortes chuvas, duas policlínicas, uma no bairro São Lourenço e outra no Fonseca, precisavam ser fechadas e seguem sem realizar atendimentos, inclusive a vacinação, nesta terça-feira (17) para consertar os estragos. De acordo com a prefeitura da cidade, as equipes da Secretaria de Saúde, Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e Defesa Civil estão atuando nas unidades.