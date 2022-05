Pistola e rádios comunicadores apreendidos durante operação policial - Divulgação/PMERJ

Publicado 17/05/2022 12:36

Rio - Dois suspeitos acabaram mortos e outros três ficaram feridos durante uma operação da Polícia Militar no complexo de comunidades do Jóquei, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (17). A ação foi realizada por equipes do 7º BPM (São Gonçalo).

Dentre os objetivos da PM, estão a prisão de criminosos, apreensão de armas de fogo e a remoção de barricadas das vias locais. Houve troca de tiros entre traficantes que atuam na região e policiais.

Cinco pessoas foram baleadas durante o confronto, entre eles, dois suspeitos foram à óbito no local. Os outros três foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Além deles, mais dois criminosos foram presos.

Na operação, foram apreendidos um fuzil, três pistolas, quatro rádios comunicadores e drogas a serem contabilizadas. As ações seguem em andamento.